Президент Казахстана опубликовал статью "Независимость превыше всего"

В новом номере газеты "Казахстанская правда" опубликована статья главы государства Касым-Жомарта Токаева "Независимость превыше всего"

В новом номере газеты "Казахстанская правда" опубликована статья главы государства Касым-Жомарта Токаева "Независимость превыше всего".

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"В этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана. Это важная дата в укреплении возрожденной казахской государственности, свободы, о которой мечтали наши предки. Для истории 30 лет - это момент, который пролетает в мгновение ока. Однако для многих народов это целая эпоха (эра) трудностей и радостей, кризисов и подъемов. Мы идем по тому же пути", - говорится в статье президента.

Токаев перечислил успехи Казахстана, достигнутые за каждое десятилетие независимости страны.

"Казахстан - единое государство. Наша страна не делится на юг, север, запад и восток. Это лишь условные названия", - отметил президент.

"Мы должны защищать национальные интересы любыми способами", написал глава государства в своей статье.

Также он еще раз подчеркнул, что казахстанская земля не будет продана иностранцам.

"Мораторий на отдельные положения Земельного кодекса истекает в следующем году. Очень важно ввести в оборот земли сельскохозяйственного назначения и использовать их на благо населения. Поэтому в этом году нужно создать комиссию по земельным вопросам", - написал Токаев.

Глава государства отметил, что необходимо разработать концепцию празднования Наурыза (Новруза).

Также он поручил ответственным госорганам и телеканалам развивать историческое направление.

2021 год посвящен празднованию 30-летия Независимости Казахстана. Ранее президент отмечал, что "юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии".