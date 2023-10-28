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Президент Казахстана объявил 29 октября днем траура

Президент Казахстана объявил 29 октября днем траура Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по погибшим в результате аварии на шахте в Карагандинской области.
Другие страны
28 октября 2023 г. 11:55
Президент Казахстана объявил 29 октября днем траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по погибшим в результате аварии на шахте в Карагандинской области.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

Сообщается, что Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования.

Токаев подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.

Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

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