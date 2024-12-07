Президент Казахстана обсудил с эмиром Катара совместные инвестиционные проекты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани реализации соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани реализацию соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Эмир Катара на встрече отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер.

По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.