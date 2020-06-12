​Президент Казахстана назначил выборы членов Сената на 12 августа

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Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана, подписал указ о проведении 12 августа выборов членов верхней палаты парламента - Сената.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"В связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов Сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената", - говорится в тексте указа.

Кроме того, правительству страны, главам администраций городов Нур-Султана, Алма-Аты и Шымкента, а также областей поручается принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов сенаторов.

В состав верхней палаты входят по два человека от каждой из 14 областей, двух городов республиканского значения - Алматы и Шымкента, а также Нур-Султана. Кроме того, 15 парламентариев назначаются главой государства с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и других представляющих интерес общества элементов. Срок полномочий депутатов этой палаты - шесть лет.

По законодательству Казахстана в выборах членов Сената участвуют выборщики - граждане республики - депутаты маслихатов, местных представительных органов. Половина избираемых сенаторов переизбирается каждые три года. Их очередные выборы проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий.