Президент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сакена Исабекова начальником службы государственной охраны республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сакена Исабекова начальником службы государственной охраны республики.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Исабекова Сакена Саиновича начальником службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Ранее Исабеков работал заместителем начальника службы государственной охраны – начальником службы охраны президента. Прежний глава службы госохраны Ермек Сагимбаев ранее в этот день был назначен главой Комитета национальной безопасности.