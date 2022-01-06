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Президент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны

Президент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сакена Исабекова начальником службы государственной охраны республики.
Другие страны
6 января 2022 г. 00:48
Президент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сакена Исабекова начальником службы государственной охраны республики.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Исабекова Сакена Саиновича начальником службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Ранее Исабеков работал заместителем начальника службы государственной охраны – начальником службы охраны президента. Прежний глава службы госохраны Ермек Сагимбаев ранее в этот день был назначен главой Комитета национальной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə yeni rəhbər təyin olunub

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