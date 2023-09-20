Президент Казахстана: Глобальные проблемы не решить без всеобъемлющей реформы СБ ООН

Проблемы, которые стоят перед международным сообществом, не удастся решить без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности ООН.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он также заявил, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран должны быть услышаны в Совете.
"Поскольку Совет Безопасности, похоже, не способен выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны – включая Казахстан – могли играть более важную роль в поддержании мира и безопасности", – заявил Токаев.