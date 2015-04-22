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    ​Президент Йемена вернется в страну в ближайшее время

    Он винит Иран и хуситов в развязывании конфликта в Йемене

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади, который на данный момент находится в Саудовской Аравии, заявил о своем скором возвращении на родину, передает Report.

    "Мы скоро вернемся в Аден и Сану", - подчеркнул Хади. Он также добавил, что покинул страну в "крайне опасных условиях, вызванных продолжающейся агрессией со стороны шиитских повстанцев-хуситов при поддержке Ирана".

    По словам йеменского президента, повстанцы-хуситы договорились с экс-президентом Али Абдаллой Салехом о совместном правлении в Йемене под руководством Ирана.

    "Хуситы и вооруженные сторонники Салеха провели провокационные военные маневры вблизи границы c Саудовской Аравией", - говорит Хади.

    Также президент Йемена выразил свою надежду на восстановление мира в стране. "Начинается второй этап, "Возрождение надежды" для восстановления безопасности и восстановления йеменской армии. Мы вернемся к продолжению политического пути после того, как покончим с теми, кто совершил переворот", - сказал Хади.

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