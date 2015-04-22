​Президент Йемена вернется в страну в ближайшее время

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади, который на данный момент находится в Саудовской Аравии, заявил о своем скором возвращении на родину, передает Report.

"Мы скоро вернемся в Аден и Сану", - подчеркнул Хади. Он также добавил, что покинул страну в "крайне опасных условиях, вызванных продолжающейся агрессией со стороны шиитских повстанцев-хуситов при поддержке Ирана".

По словам йеменского президента, повстанцы-хуситы договорились с экс-президентом Али Абдаллой Салехом о совместном правлении в Йемене под руководством Ирана.

"Хуситы и вооруженные сторонники Салеха провели провокационные военные маневры вблизи границы c Саудовской Аравией", - говорит Хади.

Также президент Йемена выразил свою надежду на восстановление мира в стране. "Начинается второй этап, "Возрождение надежды" для восстановления безопасности и восстановления йеменской армии. Мы вернемся к продолжению политического пути после того, как покончим с теми, кто совершил переворот", - сказал Хади.