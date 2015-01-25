Президент Йемена решил отозвать свое прошение об отставке

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади решил отозвать свое прошение об отставке, направленное председателю парламента страны Яхье Али ар-Раеи. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщают сегодня сразу несколько иностранных, панарабских и йеменских СМИ.

Одним из первых новость опубликовал телеканал "Аль-Джазира". В эфире катарской телестанции появился титр с пометкой "срочно", в котором говорилось, что Хади изменил свое решение об отставке. Позже это сообщение появилось и у независимого йеменского новостного портала "Ат-Тагйир" ("Перемены"), однако, по его информации, новость может быть сфабрикована.

Издание "Аль-Машхад аль-Йамани" ("Картина Йемена") отмечает, что в настоящее время по поводу отставки главы государства поступают противоречивые сведения. Однако, по информации источников этого СМИ, Хади все же объявил о том, что остается на своем посту.

Информационное агентство Синьхуа также сообщает, что президент изменил принятое в минувшую пятницу, 23 января, решение. Об этом агентству рассказал советник главы государства.

В начале этой недели в столице Йемена - Сане - шиитские мятежники (сторонники движения "Ансар Аллах", хоуситы) начали осаду президентского дворца. После захвата резиденции президенту и лидерам "Ансар Аллах" удалось прийти к соглашению. Одним из его пунктов стало разрешение хоуситам занимать места в правительстве.