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    Президент Йемена отверг предложенный ООН план перемирия в стране

    Новый план ООН предполагает ряд уступок с обеих сторон

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади отверг предложенный ООН план перемирия в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на AFP, президент отверг предложение на встрече со спецпосланником ООН по Йемену Ульд Шейхом Ахмедом.

    Ранее ООН предложила разрешить конфликт в Йемене между властями и повстанцами-хуситами путем создания новой структуры власти. Новый план ООН предполагает ряд уступок с обеих сторон: хуситы должны будут оставить столицу, в обмен на это вице-президент покинет свой пост, а полномочия Хади будут серьезно ограничены.

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