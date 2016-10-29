Президент Йемена отверг предложенный ООН план перемирия в стране

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади отверг предложенный ООН план перемирия в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, президент отверг предложение на встрече со спецпосланником ООН по Йемену Ульд Шейхом Ахмедом.

Ранее ООН предложила разрешить конфликт в Йемене между властями и повстанцами-хуситами путем создания новой структуры власти. Новый план ООН предполагает ряд уступок с обеих сторон: хуситы должны будут оставить столицу, в обмен на это вице-президент покинет свой пост, а полномочия Хади будут серьезно ограничены.