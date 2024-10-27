Президент Израиля заявил, что появилась возможность для спасения заложников в Газе

Президент Израиля Ицхак Герцог считает, что сейчас возникли благоприятные условия для вызволения израильских заложников из сектора Газа.

Президент Израиля Ицхак Герцог считает, что сейчас возникли благоприятные условия для вызволения израильских заложников из сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявил призедент Израиля выступая на государственной церемонии, посвященной памяти жертв атаки 7 октября 2023 года.

По его мнению, этому могут способствовать ликвидация лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара и успехи израильской армии на поле боя.

"Перед нами все еще стоит важнейшая, высшая задача - срочно вызволить заложников из рук убийц. Уничтожение главного террориста Синвара и других врагов, а также впечатляющие боевые действия Армии обороны Израиля и сил безопасности создали возможность, которую мы не должны упустить", - сказал он.

По мнению Герцога, Израиль "должен действовать со всей своей мощью и всеми способами, решительно, творчески и смело, чтобы обеспечить возвращение заложников домой". "Их спасение - высший долг и обязанность, без этого мы не сможем быть едины как народ и как государство", - указал глава государства.