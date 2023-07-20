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Президент Израиля выразил в США надежду на нормализацию отношений с Саудовской Аравией

Президент Израиля выразил в США надежду на нормализацию отношений с Саудовской Аравией Израиль открыт для диалога со всеми странами и особенно рассчитывает в перспективе прийти к нормализации отношений с Саудовской Аравией.
Другие страны
20 июля 2023 г. 01:21
Президент Израиля выразил в США надежду на нормализацию отношений с Саудовской Аравией

Израиль открыт для диалога со всеми странами и особенно рассчитывает в перспективе прийти к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Говоря о налаживании связей с соседними арабскими странами, он отметил, что мирные соглашения, заключенные Израилем при посредничестве США с соседними государствами, "произвели революцию на Ближнем Востоке". Он перечислил как соглашения с Египтом и Иорданией, которые первыми среди арабских стран нормализовали отношения с еврейским государством, так и заключенные при посредничестве Вашингтона "Авраамовы соглашения". Благодаря последним Израиль установил дипотношения с Бахрейном, Марокко и ОАЭ.

"С момента подписания соглашений более миллиона израильтян посетили государства, заключившие их, что является четким выражением нашего желания интегрироваться в наш регион. Этот мир, основанный на доверии, надежде и процветании, - настоящий переломный момент. Каждому из этих исторических соглашений, изменивших траекторию Ближнего Востока, способствовал наш лучший друг - Соединенные Штаты Америки. Рука Израиля протянута к миру, и наше сердце открыто для любого партнера в деле мира - близкого или далекого", - подчеркнул Герцог.

"Израиль благодарит Соединенные Штаты за работу по установлению мирных отношений между Израилем и Королевством Саудовская Аравия - ведущей страной в нашем регионе и в мусульманском мире. Мы молимся, чтобы этот момент наступил. Это будет огромным изменением в ходе истории на Ближнем Востоке и в мире в целом", - добавил он.

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