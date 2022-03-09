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Президент Израиля впервые за 15 лет прибыл в Турцию с визитом

Президент Израиля впервые за 15 лет прибыл в Турцию с визитом Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.
Другие страны
9 марта 2022 г. 17:17
Президент Израиля впервые за 15 лет прибыл в Турцию с визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

Это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию.

"Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - говорится в сообщении президентской канцелярии.

Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения.

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Версия на английском языке President of Israel visits Turkiye for first time in 14 years
Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti son 14 ildə ilk dəfə Türkiyəyə səfərə gəlib

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