Президент Израиля впервые за 15 лет прибыл в Турцию с визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

Это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию.

"Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - говорится в сообщении президентской канцелярии.

Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения.