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Президент Израиля впервые с 7 октября 2023 года посетил сектор Газа

Президент Израиля впервые с 7 октября 2023 года посетил сектор Газа Президент Израиля Ицхак Герцог во время посещения Сектора Газа заявил в беседе с израильскими военнослужащими, что ведутся "интенсивные переговоры" об освобождении удерживаемых радикалами заложников.
Другие страны
23 июля 2025 г. 21:16
Президент Израиля впервые с 7 октября 2023 года посетил сектор Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог во время посещения Сектора Газа заявил в беседе с израильскими военнослужащими, что ведутся "интенсивные переговоры" об освобождении удерживаемых радикалами заложников.

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

Отмечается, что Герцог прибыл на территорию палестинского анклава впервые с 7 октября 2023 года.

"Мы действуем здесь (в секторе Газа - ред.) в соответствии с международным правом. Мы оказываем гуманитарную помощь в соответствии с международным правом. Те, кто пытается саботировать эту помощь, - это движение ХАМАС и его сторонники", - заявил Герцог.

Он продолжил, что возвращение израильских заложников домой - самая неотложная задача, и сейчас идут интенсивные переговоры по этому поводу. Герцог добавил, что "надеется, что скоро будут хорошие новости, которые могут привести к существенным переменам в регионе".

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