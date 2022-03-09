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Президент Израиля: Развитие сотрудничества с Турцией принесет пользу всему региону

Президент Израиля: Развитие сотрудничества с Турцией принесет пользу всему региону Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.
Другие страны
9 марта 2022 г. 23:45
Президент Израиля: Развитие сотрудничества с Турцией принесет пользу всему региону

Развитие сотрудничества между Израилем и Турцией принесет пользу не только двум странам, но и всему региону.

Как передает Report, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Израиль и Турция могут и должны сотрудничать, это кардинально повлияет на наш регион, который мы все называем своим домом", - отметил Герцог.

"Наша цель - заложить основы для развития дружественных отношений между нашими странами и народами", - добавил политик.

Глава государства сообщил также, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Израиль с визитом в апреле.

17:17

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

Это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию.

"Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - говорится в сообщении президентской канцелярии.

Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsrail Prezidenti: "Türkiyə ilə əməkdaşlığın inkişafı regionun xeyrinə olacaq"
Версия на английском языке President of Israel visits Turkiye for first time in 14 years

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