Президент Израиля призвал сохранять спокойствие в ситуации с "Сохнут" в России

Ситуация с возможной ликвидацией в России Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" требует спокойного и выдержанного подхода, нужно "меньше говорить и больше делать".

Ситуация с возможной ликвидацией в России Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" требует спокойного и выдержанного подхода, нужно "меньше говорить и больше делать".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент Израиля Ицхак Герцог, выступая в эфире 13-го канала израильского телевидения.

"Естественно, вопрос, который нас беспокоит сегодня, касающийся деятельности Еврейского агентства в России, - это тема, которая по-настоящему затрагивает мое сердце", - сказал Герцог, с 2018 по 2021 год, до избрания президентом страны, занимавший пост председателя агентства "Сохнут". "В этой связи я использую два средства, - продолжил он. - Первое - есть вещи, для которых лучше тишина. Я думаю, что, чем меньше мы говорим, тем лучше будет, и это позволит должным образом урегулировать весь этот вопрос".

"Второе, - добавил Герцог, - я работаю полностью в сотрудничестве с премьер-министром [Израиля Яиром] Лапидом, полностью ему доверяя. Мы работаем ради Государства Израиль и еврейского народа. Мы сотрудничаем, и всегда, когда я могу помочь, я помогаю".

Израильский президент подчеркнул, что считает "Россию важной страной для всего региона и в целом". "Возможны разные сценарии и десять разных объяснений, почему и как эти события получили свое развитие. Я предпочитаю не углубляться в аналитику. Иногда мы видим вещи, которые не всегда понимаем, и, глядя на вещи отсюда, мы не видим их с той стороны. Давайте дадим процессу идти своим чередом. Чем меньше мы говорим и чем больше мы делаем, тем лучше", - заключил он.