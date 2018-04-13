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    Президент Израиля призвал Польшу изучить историю холокоста

    Такое заявление он сделал, выступая вместе с польским президентом возле бывшего концентрационного лагеря Освенцим

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин призвал польские власти изучить историю холокоста.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, такое заявление израильский лидер сделал, выступая вместе с польским президентом Анджеем Дудой возле бывшего концентрационного лагеря Освенцим.

    «Несмотря на исключительные отношения между нашими двумя народами, мы требуем, чтобы Польша взяла на себя обязанность по всестороннему изучению холокоста», — сказал Ривлин.

    Агентство отмечает, что заявление было сделано в связи с принятием в Польше спорного закона об Институте национальной памяти, предусматривающего уголовную ответственность за обвинения польского народа в причастности к холокосту.

    В марте стало известно, что Израиль и Польша начали официальные консультации по польскому закону о холокосте.

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