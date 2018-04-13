Президент Израиля призвал Польшу изучить историю холокоста

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин призвал польские власти изучить историю холокоста.

Как передает Report со ссылкой на AFP, такое заявление израильский лидер сделал, выступая вместе с польским президентом Анджеем Дудой возле бывшего концентрационного лагеря Освенцим.

«Несмотря на исключительные отношения между нашими двумя народами, мы требуем, чтобы Польша взяла на себя обязанность по всестороннему изучению холокоста», — сказал Ривлин.

Агентство отмечает, что заявление было сделано в связи с принятием в Польше спорного закона об Институте национальной памяти, предусматривающего уголовную ответственность за обвинения польского народа в причастности к холокосту.

В марте стало известно, что Израиль и Польша начали официальные консультации по польскому закону о холокосте.