Президент Израиля призвал ЕС к совместной борьбе с иранским режимом

Израильский президент Ицхак Герцог призвал страны Евросоюза к совместной с Израилем "борьбе с силами тьмы, олицетворением которых является Иран".

Израильский президент Ицхак Герцог призвал страны Евросоюза к совместной с Израилем "борьбе с силами тьмы, олицетворением которых является Иран".

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом он заявил во время выступления в Европарламенте.

"Мы должны работать вместе как одно сообщество, решительное и спаянное, против сил тьмы и ненависти, которые угрожают уничтожить нас", - сказал президент.

Он подчеркнул, что иранский режим "публично призывает к полному уничтожению" Израиля, "убивает собственных граждан, которые требуют свободы и человеческих и гражданских прав", играет "активную и смертоносную роль" в украинском конфликте и разрабатывает оружие массового уничтожения.

Герцог также указал, что антисемитский дискурс "процветает не только в рамках темных режимов, но и в самом сердце свободного, демократического Запада".