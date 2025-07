Президент Израиля принял нового посла в Азербайджане

Назначенный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

"Я имел честь встретиться с президентом Ицхак Герцогом, а также другими главами миссий. Благодарен за его поддержку, пока мы готовимся к нашим следующим заданиям по укреплению международных дипломатических связей Израиля. С нетерпением жду начала своего нового путешествия в Азербайджан", - написал он.