Президент Израиля представит в США фото, подтверждающие наличие БЛА Ирана в Украине

Израиль располагает данными, подтверждающими предполагаемое использование в Украине беспилотных летательных аппаратов (БЛА) иранского производства.

Израиль располагает данными, подтверждающими предполагаемое использование в Украине беспилотных летательных аппаратов (БЛА) иранского производства.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего с визитом в США.

Глава еврейского государства в ходе своего пребывания в Соединенных Штатах намерен продемонстрировать эти материалы американским чиновникам, отметили в канцелярии. Речь идет об анализе фотографий из районов боевых действий в Украине, на основании которого израильские специалисты сделали свои выводы. "Посредством визуального анализа израильские оборонные структуры установили наличие фрагментов БЛА, которые идентичны тем, что разрабатывались Ираном", - утверждается в заявлении канцелярии.

В ходе своего визита в США Герцог представит официальным лицам из правительства Соединенных Штатов "изображения взрывающегося БЛА "Шахед-136", готового к взлету во время военных учений в Иране в декабре 2021 года". "Другая фотография показывает беспилотник того же типа, сбитый во время боев в Украине. Несмотря на отрицание Ирана и попытки скрыть их иранское происхождение путем нанесения российских штампов, фотографии показывают, что стабилизаторы беспилотника идентичны по своей структуре и размерам", - также утверждается в сообщении.

"В очередной раз Иран доказал, что ему нельзя доверять и что, где бы ни происходили убийства, разрушения и ненависть, там Иран. Иранские вооружения играют ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и мировое сообщество должно извлечь уроки - сейчас и на будущее", - полагает президент Израиля Ицхак Герцог.