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    Президент Израиля поздравил Аббаса с Рамаданом

    Ривлин позвонил Аббасу на фоне инцидентов с гибелью палестинцев в секторе Газа

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил лидера Палестины Махмуда Аббаса с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, Ривлин позвонил Аббасу на фоне инцидентов с гибелью палестинцев в секторе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает палестинское агентство ВАФА.

    "Глава Государства Палестина Махмуд Аббас сегодня в понедельник получил телефонный звонок от президента Израиля Реувена Ривлина, в ходе которого тот поздравил его с наступлением месяца Рамадан и выздоровлением", — говорится в сообщении агентства.

    Также сообщается, что Аббас поблагодарил Ривлина за этот звонок.

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