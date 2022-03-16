Президент Израиля посетит Францию

Президент Израиля Ицхак Герцог направится в воскресенье с двухдневным визитом во Францию по приглашению своего французского коллеги Эммануэля Макрона.

Президент Израиля Ицхак Герцог направится в воскресенье с двухдневным визитом во Францию по приглашению своего французского коллеги Эммануэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду канцелярия Герцога.

Президент Израиля примет участие в памятных мероприятиях, посвященных десятой годовщине теракта в Тулузе. В канцелярии добавили, что президент в ходе визита "проведет дипломатическую встречу" с Макроном.

В марте 2012 года на юге Франции, в городах Тулуза и Монтобан, произошла серия убийств. 11, 15 и 19 марта жертвами террориста-одиночки стали семь человек, среди которых - учитель и ученики еврейской школы.