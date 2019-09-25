Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил в среду лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 17 сентября, передает Report.

"Я решил предоставить вам возможность сформировать правительство", - сказал Ривлин, обращаясь к Нетаньяху во время церемонии в президентской канцелярии в Иерусалиме.

"Мы предоставляем главе "Ликуд" первому возможность сформировать коалицию, у вас на это 28 дней, начиная с завтрашнего дня", - продолжил президент, отметив, что этот срок может быть продлен на 14 дней.

Если у Нетаньяху не получится сформировать коалицию за это время, Ривлин пообещал передать эту возможность другому депутату Кнессета 22-го созыва.