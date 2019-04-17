​Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство

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Президент Израиля Реувен Ривлин поручил сформировать новое правительство действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который неделю назад привел правый лагерь к победе на парламентских выборах.

Как передает Report об этом сообщает РИА Новости. Теперь лидеру правящей партии "Ликуд" предстоят коалиционные переговоры с распределением министерских портфелей, на которые закон отводит 28 дней с возможностью продления еще на 14. Для Нетаньяху это четвертый премьерский срок подряд и пятый в карьере.

"Вы сейчас получаете мандат на формирование следующего правительства", - сказал глава государства.

Свою новую коалицию Нетаньяху намерен строить из шести правых и религиозных партий, которые располагают 65 из 120 мандатов в кнессете. Все они рекомендовали его на консультациях, которые в понедельник и вторник проводил Ривлин в поисках кандидата в премьер-министры с наилучшими шансами на поддержку парламентским большинством.