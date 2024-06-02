О нас

Президент Израиля поддержал сделку по возвращению заложников, предложенную Байденом

Президент Израиля поддержал сделку по возвращению заложников, предложенную Байденом Президент Израиля Ицхак Герцог поддержит премьер-министра Биньямина Нетаньяху и правительство в заключении сделки по возвращению заложников, представленной президентом США Джо Байденом 31 мая.
Другие страны
2 июня 2024 г. 13:51
Президент Израиля поддержал сделку по возвращению заложников, предложенную Байденом

Президент Израиля Ицхак Герцог поддержит премьер-министра Биньямина Нетаньяху и правительство в заключении сделки по возвращению заложников, представленной президентом США Джо Байденом 31 мая.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении главы государства, опубликованном в соцсети X.

"Я хочу поблагодарить президента Байдена за его речь и его продолжающиеся усилия по освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. В этом контексте я сообщил премьер-министру, что окажу ему и правительству полную поддержку в заключении сделки, которая приведет к освобождению заложников", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi