Президент Израиля поддержал сделку по возвращению заложников, предложенную Байденом

Президент Израиля Ицхак Герцог поддержит премьер-министра Биньямина Нетаньяху и правительство в заключении сделки по возвращению заложников, представленной президентом США Джо Байденом 31 мая.

Президент Израиля Ицхак Герцог поддержит премьер-министра Биньямина Нетаньяху и правительство в заключении сделки по возвращению заложников, представленной президентом США Джо Байденом 31 мая.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении главы государства, опубликованном в соцсети X.

"Я хочу поблагодарить президента Байдена за его речь и его продолжающиеся усилия по освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. В этом контексте я сообщил премьер-министру, что окажу ему и правительству полную поддержку в заключении сделки, которая приведет к освобождению заложников", - говорится в сообщении.