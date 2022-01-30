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Президент Израиля отправился с первым в истории визитом в ОАЭ

Президент Израиля отправился с первым в истории визитом в ОАЭ Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в воскресенье с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Другие страны
30 января 2022 г. 10:45
Президент Израиля отправился с первым в истории визитом в ОАЭ

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в воскресенье с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила его канцелярия.

"Впервые в истории президент Герцог отправился сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент посетит Абу-Даби и Дубай и проведет официальные встречи с наследным принцем Абу-Даби, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом", - говорится в заявлении.

Перед вылетом Герцог отметил, что его визит, который продлится до 31 января, стал возможен благодаря тому, что в сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения этой трехсторонней сделки, получившей название "Авраамовы соглашения", у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

"Я несу с собой послание мира всему региону. Мир приносит с собой процветание, прогресс и рост во благо народов региона", - распространила высказывания Герцога его канцелярия.

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