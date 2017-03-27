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    Президент Израиля отказал в помиловании экс-премьеру страны

    До конца тюремного срока Ольмерту остается около шести месяцев

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин отклонил прошение о помиловании бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, который больше года сидит в тюрьме по обвинению в коррупции.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, решение Ривлина не лишает Ольмерта права добиваться условно-досрочного освобождения из-под стражи.

    До конца тюремного срока Ольмерту остается около шести месяцев. К полутора годам его приговорили за получение взяток в обмен на содействие в строительстве престижного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме. Еще месяц суд добавил за попытки помешать следствию.

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