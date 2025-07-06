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Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе

Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе Президент Израиля Ицхак Герцог выразил надежду на заключение договоренностей по освобождению израильских заложников в секторе Газа, предупредив, что для этого могут потребоваться непростые решения.
Другие страны
6 июля 2025 г. 19:13
Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил надежду на заключение договоренностей по освобождению израильских заложников в секторе Газа, предупредив, что для этого могут потребоваться непростые решения.

Как передает Report, выдержки из заявления Герцога в преддверии поездки премьера Биньямина Нетаньяху в США приводит Jerusalem Post.

"Поездка премьер-министра Израиля в Вашингтон - это важная миссия, нацеленная на то, чтобы продвинуться в достижении соглашения об освобождении наших захваченных в заложники братьев и сестер. Выполнить эту задачу - высший наш моральный долг", - говорится в заявлении.

По словам президента Израиля, он выражает "полную поддержку таким усилиям, даже в тех случаях, когда нужно принять сложные и болезненные решения".

Отметим, что переговоры израильского премьера с президентом США Дональдом Трампом намечены на понедельник.

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