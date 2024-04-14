Президент Израиля назвал удары Ирана объявлением войны

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал действия Ирана, нанесшего удары по территории Израиля в ночь на воскресенье, объявлением войны.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал действия Ирана, нанесшего удары по территории Израиля в ночь на воскресенье, объявлением войны.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Ночью нас атаковали с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли марионетки Ирана, нас обстреливали ракетами, баллистическими ракетами, применяли БПЛА и крылатые ракеты. Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны", - сказал Герцог. При этом глава государства ушел от ответа на вопрос о том, каким может быть ответ Израиля на ночной обстрел его территории.

"Мы всегда слушаем своих союзников и партнеров, уважаем их точку зрения. Рассматриваем все имеющиеся у нас возможности и, как я уже говорил, сделаем все необходимое, чтобы защитить наших граждан. Я, само собой, не будут вдаваться в оперативные детали того, что сейчас предпринимается", - подчеркнул он. "Не стремимся к войне. Думаю, что ограничусь этими словами", - добавил Герцог.