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Президент Израиля начал консультации с партиями по вопросу формирования нового кабмина

Президент Израиля начал консультации с партиями по вопросу формирования нового кабмина Президент Израиля Ицхак Герцог приступил в среду к консультациям с представителями парламентских партий по вопросу формирования нового кабмина страны по итогам состоявшихся 1 ноября выборов в Кнессет (парламент).
Другие страны
9 ноября 2022 г. 18:28
Президент Израиля начал консультации с партиями по вопросу формирования нового кабмина

Президент Израиля Ицхак Герцог приступил в среду к консультациям с представителями парламентских партий по вопросу формирования нового кабмина страны по итогам состоявшихся 1 ноября выборов в Кнессет (парламент).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Консультации проходят в офисе президента в Иерусалиме. Первыми Герцог принял делегатов от партии "Ликуд" экс-премьера Биньямина Нетаньяху, которая получила больше всего мест в новом созыве парламента.

Позднее в течение дня у него пройдут встречи с представителями еще трех партий, в общей сложности консультации будут продолжаться три дня, следует из официального графика, распространенного канцелярией Герцога.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti yeni hökumətin qurulması ilə bağlı partiyalarla məsləhətləşmələrə başlayıb

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