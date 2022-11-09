Президент Израиля начал консультации с партиями по вопросу формирования нового кабмина

Президент Израиля Ицхак Герцог приступил в среду к консультациям с представителями парламентских партий по вопросу формирования нового кабмина страны по итогам состоявшихся 1 ноября выборов в Кнессет (парламент).

Президент Израиля Ицхак Герцог приступил в среду к консультациям с представителями парламентских партий по вопросу формирования нового кабмина страны по итогам состоявшихся 1 ноября выборов в Кнессет (парламент).

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Консультации проходят в офисе президента в Иерусалиме. Первыми Герцог принял делегатов от партии "Ликуд" экс-премьера Биньямина Нетаньяху, которая получила больше всего мест в новом созыве парламента.

Позднее в течение дня у него пройдут встречи с представителями еще трех партий, в общей сложности консультации будут продолжаться три дня, следует из официального графика, распространенного канцелярией Герцога.