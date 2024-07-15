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Президент Израиля на встрече с главой МИД Британии выступил за заключение сделки по Газе

Президент Израиля на встрече с главой МИД Британии выступил за заключение сделки по Газе Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми выразил надежду на скорейшее заключение соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.
Другие страны
15 июля 2024 г. 15:27
Президент Израиля на встрече с главой МИД Британии выступил за заключение сделки по Газе

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми выразил надежду на скорейшее заключение соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на канцелярию Герцога.

"Наш [Израиля] основной интерес состоит в том, чтобы вернуть заложников домой. Неустанно работаем над их освобождением. Искренне надеюсь, что в ближайшее время будет достигнута сделка по освобождению заложников", - заявил президент Израиля на встрече с Лэмми в Иерусалиме.

Глава МИД Великобритании, в свою очередь, отметил, что "прикладывает для этого дипломатические усилия".

"Надеюсь, что мы вскоре увидим прекращение огня [в секторе Газа]", - добавил глава британского внешнеполитического ведомства.

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