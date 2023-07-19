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Президент Израиля: Иран стремится к ядерной энергии не из мирных побуждений

Президент Израиля: Иран стремится к ядерной энергии не из мирных побуждений Стремление Ирана к разработкам в области атомной энергетики продиктовано не мирными соображениями, Израиль и США должны сообща помешать Тегерану создать ядерное оружие.
Другие страны
19 июля 2023 г. 21:52
Президент Израиля: Иран стремится к ядерной энергии не из мирных побуждений

Стремление Ирана к разработкам в области атомной энергетики продиктовано не мирными соображениями, Израиль и США должны сообща помешать Тегерану создать ядерное оружие.

Как передает Report, с таким утверждением выступил израильский президент Ицхак Герцог на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

"Вероятно, самая большая проблема, с которой сейчас вместе сталкиваются Израиль и Соединенные Штаты, - это иранская ядерная программа. Пусть не будет сомнений: Иран стремится к ядерной энергии не из мирных соображений, Иран наращивает ядерный потенциал, который создает угрозу стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами", - считает он.

По версии Герцога, все страны и регионы, находящиеся под контролем или влиянием Ирана, "испытали полное разорение". В качестве примера он привел Газу, Иран, Йемен, Ливан, Сирию. "Иран - единственная страна на планете, публично призывающая, замышляющая заговор и разрабатывающая средства для уничтожения другой страны, являющейся членом семьи наций, - Государства Израиль", - считает израильский президент.

Он подчеркнул, что еврейское государство, со своей стороны, не ищет конфликта с Ираном: "У Израиля нет границ с Ираном. У Израиля нет ресурсов, оспариваемых Ираном. У Израиля нет конфликта с иранским народом. И все же иранский режим вместе со своими марионетками на Ближнем Востоке стремится и работает над тем, чтобы уничтожить Государство Израиль, убить евреев и бросить вызов всему свободному миру".

Глава еврейского государства добавил, что его страна не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием и рассчитывает на поддержку США в этом вопросе. "Мир не может оставаться равнодушным к призыву иранского режима стереть Израиль с лица земли. Терпеть этот призыв и шаги Ирана к его реализации - непростительный моральный крах. При поддержке свободного мира Израиль и Соединенные Штаты должны действовать сообща, чтобы предотвратить фундаментальную угрозу международной безопасности со стороны Ирана. Я здесь, чтобы повторить то, что заявлял каждый израильский лидер на протяжении десятилетий: Государство Израиль преисполнено решимости не допустить, чтобы Иран приобрел военный ядерный потенциал", - сказал он.

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