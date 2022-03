Президент Израиля: Община в Турции является примером сплоченности евреев

Еврейская община в Турции является примером сплоченности евреев между собой.

Как передает Report, об этом сказал президент Израиля Ицхак Герцог в Twitter.

"Приехал, чтобы произнести благословение над Торой сегодня в стамбульской синагоге Неве Шалом и встретиться с турецкой еврейской общиной. Все евреи объединены друг с другом узами взаимной ответственности и общей судьбы, и здешняя община является прекрасным примером этого", - говорится в публикации.