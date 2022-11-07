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Президент Израиля анонсировал встречу с королем Иордании на COP-27

Президент Израиля анонсировал встречу с королем Иордании на COP-27 Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил в понедельник перед вылетом в египетский город Шарм-эш-Шейх, что встретится во время 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и коро
Другие страны
7 ноября 2022 г. 12:54
Президент Израиля анонсировал встречу с королем Иордании на COP-27

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил в понедельник перед вылетом в египетский город Шарм-эш-Шейх, что встретится во время 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Иордании Абдаллой II.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Израиля.

"Я отправляюсь в Шарм-эш-Шейх в Египет, важную страну, на [конференцию] СОР-27, которая представляет собой историческое событие в чрезвычайно важной битве человечества за спасение климата планеты. Я встречусь с видными лидерами, включая короля Иордании, премьер-министра Великобритании и многих других. В своем выступлении на пленарном заседании я представлю израильское видение, которое я называю "Возобновляемый Ближний Восток", в котором Израиль и государства региона будут сотрудничать с тем, чтобы найти решения основных проблем климатического кризиса", - распространила пресс-служба Герцога его высказывания.

Форум в Шарм-эш-Шейхе продлится до 18 ноября. Самым значимым событием станет саммит мировых лидеров: в течение двух дней - 7 и 8 ноября - главы государств и правительств выступят с "национальными обращениями", в которых представят позиции и видение своих стран на нынешние проблемы экологии.

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