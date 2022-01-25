О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Израиля 30 января направится с визитом в ОАЭ

Президент Израиля 30 января направится с визитом в ОАЭ Президент Израиля Ицхак Герцог 30 января направится с первым в истории двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Другие страны
25 января 2022 г. 23:20
Президент Израиля 30 января направится с визитом в ОАЭ

Президент Израиля Ицхак Герцог 30 января направится с первым в истории двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник канцелярия Герцога.

"Впервые в истории президент Государства Израиль совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита 30 и 31 января 2022 года президент встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в заявлении.

В канцелярии указали, что Герцог "посетит Абу-Даби и Дубай, где проведет официальные встречи". В программе визита, кроме переговоров с наследным принцем Абу-Даби, значатся встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и представители еврейской общины страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Тропический шторм Ана привел к гибели 46 человек в Африке
Тропический шторм "Ана" привел к гибели 46 человек в Африке
26 января 2022 г. 00:04
Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
25 января 2022 г. 23:51
Украина требует извинений от президента Хорватии
Украина требует извинений от президента Хорватии
25 января 2022 г. 23:33
Шольц: ФРГ не продает летальные вооружения в кризисные регионы
Шольц: ФРГ не продает летальные вооружения в кризисные регионы
25 января 2022 г. 22:53
США собираются отправить на Украину дополнительные грузы с военной помощью
США собираются отправить на Украину дополнительные грузы с военной помощью
25 января 2022 г. 22:38
Столтенберг: НАТО не будет размещать войска в Украине
Столтенберг: НАТО не будет размещать войска в Украине
25 января 2022 г. 20:54
Норвегия отменила обязанность находиться на карантине после въезда
Норвегия отменила обязанность находиться на карантине после въезда
25 января 2022 г. 20:44
В Алматы отменяется режим антитеррористической операции
В Алматы отменяется режим антитеррористической операции
25 января 2022 г. 20:29
В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание, пострадали 19 человек
В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание, пострадали 19 человек
25 января 2022 г. 17:58
Экс-канцлер Австрии основал свою компанию
Экс-канцлер Австрии основал свою компанию
25 января 2022 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi