Президент Италии выразил протест послу Ирана

Президент Итальянской республики Серджо Маттарелла выразил послу Ирана осуждение за репрессии в отношении манифестантов, приговоры их к смертной казни и приведение их в исполнение.

Президент Итальянской республики Серджо Маттарелла выразил послу Ирана осуждение за репрессии в отношении манифестантов, приговоры их к смертной казни и приведение их в исполнение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президентская пресс-служба, проинформировав о том, что глава государства принял верительные грамоты дипломата Мохаммада Реза Сабури.

"Выразив жесткое осуждение в связи с репрессиями в отношении манифестантов, президент Италии призвал посла довести до сведения властей Исламской Республики Иран требование немедленного прекращения насилия, направленного против населения, а также указал на принципы Всеобщей декларации прав человека", - говорится в сообщении.