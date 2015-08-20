​Президент Италии предупредил о третьей мировой войне

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла отметил, что терроризм, подпитанный чрезмерной верой в бога, нацелен начать третью мировою войну в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

В своем послании на открытии 35-й "Встречи в Римини", собравшей в итальянском городе Римини видных деятелей религии, политики и бизнеса со всего мира, президент предупредил о третьей мировой войне.

"Терроризм, подпитанный фанатичной верой в бога, нацелен начать третью мировою войну в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке. Наша обязанность - остановить это", - отметил Маттарелла

В их обязанности входит иссушить ненависть, завоевать доверие, продемонстрировать преимущества мира, подчеркнул глава государства, отметив при этом, что огромная доля ответственности в этом выпадает на Европу. "Потому, что диалог между религиями единобожья может развиваться в нашем плюралистическом и монотеистическом обществе. Хватит наблюдать за возрождением популистских и националистических движений", - добавил он.