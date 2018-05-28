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    Президент Италии предложил Карло Коттарелли возглавить техническое правительство

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить техническое правительство.

    Как передает Report на со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

    "Президент республики принял сегодня Карло Коттарелли, которому передал мандат на формирование кабинета. Коттарелли принял мандат и должен дать официальный ответ в ближайшее время", - объявил Дзампетти журналистам.

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