Президент Италии предложил Карло Коттарелли возглавить техническое правительство

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить техническое правительство.

Как передает Report на со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

"Президент республики принял сегодня Карло Коттарелли, которому передал мандат на формирование кабинета. Коттарелли принял мандат и должен дать официальный ответ в ближайшее время", - объявил Дзампетти журналистам.