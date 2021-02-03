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Президент Италии поручил формирование кабинета Марио Драги

Президент Италии поручил формирование кабинета Марио Драги Новое правительство страны будет сформировано после отставки премьер-министра Джузеппе Конте
Другие страны
3 февраля 2021 г. 16:46
Президент Италии поручил формирование кабинета Марио Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил формирование нового правительства после отставки премьер-министра Джузеппе Конте бывшему главе Центробанка Италии и экс-президенту Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду президентская пресс-служба.

"Президент Серджо Маттарелла принял профессора Марио Драги, которому поручил формировать новое правительство. Драги принял предложение", - говорится в официальном заявлении президентского Квиринальского дворца.

Маттарелла накануне сообщил о намерении поручить Драги формирование технического кабинета "для выполнения первоочередных задач", включая решение санитарного кризиса, после провала попытки восстановить правившую до сих пор коалицию в составе Движения "5 звезд", Демократической партии и небольших партий "Свободные и равные" и "Живая Италия". Выход из коалиции последней лишил ее поддержки абсолютного большинства в верхней палате (Сенат) парламента и привело к правительственному кризису. Маттарелла ранее также заявил, что в нынешних условиях пандемии проведение новых досрочных парламентских выборов невозможно.

73-летний Драги возглавлял Центробанк Италии, работал в министерстве финансов. Он занял пост главы ЕЦБ в 2011 году и управлял европейским финансовым институтом в момент греческого экономического кризиса, грозившего потрясениями для всей еврозоны. Считается также, что проводимая им политика во главе ЕЦБ помогла избежать схожего сценария кризиса внешней задолженности в Италии. Также его деятельность была направлена на укрепление единой европейской валюты.

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