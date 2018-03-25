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    Президент Италии попросил Джентилони продолжить исполнять обязанности премьер-министра

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла обратился к подавшему ранее в отставку премьер-министру Паоло Джентилони с просьбой продолжать исполнять обязанности главы правительства.

    Как передает Report, со ссылкой на RТ, об этом сообщила канцелярия президентского Квиринальского дворца.

    "Президент предложил председателю совета министров оставаться в должности для завершения текущих дел", - говорится в сообщении.

    Отставка Джентилони является формальностью, вызванной началом работы нового парламента после выборов 4 марта.

    5 марта в Италии после обработки 50% бюллетеней оглашены предварительные итоги парламентских выборов.

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