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    Президент Италии подписал закон об однополых гражданских союзах

    Закон был принят парламентом 11 мая

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон об учреждении на Апеннинах института гражданского союза между лицами одного пола.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу официальный сайт президентского Квиринальского дворца.

    Закон, вызвавший обширную дискуссии как в итальянском обществе, так и среди политических сил, был принят парламентом 11 мая.

    Главное положение нового закона - введение так называемого института гражданских союзов между лицами одного пола. По сути, документ вводит новый семейно-правовой институт, отличный от традиционного брака, но эквивалентный ему.

    В частности, супруги в однополом гражданском союзе смогут выбрать для себя общую фамилию и на них будут распространяться те же права, что обычно имеют муж и жена. При этом, однако, однополые пары не смогут усыновлять детей, и у них не будет обязательств хранить друг другу верность, а для того, чтобы подобный союз был расторгнут одному из партнеров достаточно заявить об этом уполномоченному лицу.

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