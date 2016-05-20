Президент Италии подписал закон об однополых гражданских союзах

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон об учреждении на Апеннинах института гражданского союза между лицами одного пола.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу официальный сайт президентского Квиринальского дворца.

Закон, вызвавший обширную дискуссии как в итальянском обществе, так и среди политических сил, был принят парламентом 11 мая.

Главное положение нового закона - введение так называемого института гражданских союзов между лицами одного пола. По сути, документ вводит новый семейно-правовой институт, отличный от традиционного брака, но эквивалентный ему.

В частности, супруги в однополом гражданском союзе смогут выбрать для себя общую фамилию и на них будут распространяться те же права, что обычно имеют муж и жена. При этом, однако, однополые пары не смогут усыновлять детей, и у них не будет обязательств хранить друг другу верность, а для того, чтобы подобный союз был расторгнут одному из партнеров достаточно заявить об этом уполномоченному лицу.