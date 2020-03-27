​Президент Италии обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и выразил надежду, что его опасность для Европы будет оценена "до того, пока не станет поздно"

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил он в телеобращении к итальянскому народу.

"Мы переживаем грустную страницу нашей истории. Мы видели изображения, которые невозможно будет забыть. Ряд районов, в особенности старшее поколение - платят очень высокую цену".

"Необходимы дальнейшие общие инициативы. Они заменят собой старые схемы, которые более не отвечают реальности трагических условий, в которых находится наш континент. Я надеюсь, что все осозна́ют серьезность угрозы для Европы, пока не стало поздно. Солидарность востребована не только для ценностей ЕС, но и лежит в общих интересах", – сказал Маттарелла.

Он подчеркнул, что в Италии в течение нескольких дней наблюдаются признаки замедления роста новых заражений по сравнению с предыдущими неделями.

"Это не тот факт, который может подбодрить нас, так как все равно речь идет о множестве новых пациентов и новых смертей", - отметил глава итальянского государства.