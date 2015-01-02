Президент Италии заявил о намерении уйти в отставку

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В своем новогоднем телевизионном обращении президент Италии Джорджо Наполитано заявил о намерении досрочно уйти в отставку, передает Report.

К принятию такого решения 89-летнего политика подтолкнул его преклонный возраст, в котором все труднее игнорировать "проявления усталости", признался глава итальянского государства.

Когда именно это произойдет, Наполитано не уточнил, однако предполагается, что уйти он может 13 января, когда премьер-министр Маттео Ренци подведет итоги президентства Италии в Совете Европейского Союза.

С учетом возраста президента, мало кто в Италии ожидал, что он останется на своем посту до конца срока, который истекает в 2020 году.

Во времена одного их самых тяжелых экономических кризисов премьер-министру Италии Ренци необходимо найти замену "Королю Джорджо", как называют итальянцы своего президента. На протяжении последних лет Наполитано играл ключевую роль в итальянской политике. С момента вступления в должность в мае 2006 года он все чаще фигурировал в роли кризисного менеджера и посредника между противоборствующими партиями.