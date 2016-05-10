​Президент Исландии снял свою кандидатуру с предстоящих в июне выборов главы государства

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент Исландии Олавур Рагнар Гримссон, занимающий пост главы островного государства вот уже 20 лет, снял свою кандидатуру с назначенных на 25 июня президентских выборов. Как передает Report, об этом говорится в распространенном сегодня официальном заявлении Гримссона.

Исландский президент вот уже во второй раз за последние недели меняет мнение по поводу своего участия в выборах.

1 января 2016 года 72-летний Гримссон объявил о том, что не будет баллотироваться в шестой раз, так как сменяемость власти является одним из главных принципов демократии. Тем не менее, он пересмотрел свою позицию после того, как в Исландии из-за публикации "Панамских документов" в апреле разразился масштабный политический кризис, и свой пост был вынужден покинуть премьер-министр.

Тогда Гримссон заявил, что в условиях, когда тысячи людей выходят на столичные улицы, требуя отставки всего правительства, во главе государства должен находиться исключительно опытный политик, досконально знающий законы страны, а не новичок.