​Президент Исландии переизбран на второй срок

Гудни Йоханнессон https://report.az/storage/news/8d3573cbde9fdcb0fd6e13f624e40f34/b8c1a139-d455-4ef2-9fba-42c60a8d936d_292.jpg

Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на выборах и переизбрался на второй срок.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания RÚV.

Отмечается, что политик набрал 92,2% голосов на выборах, где участвовали 66,9% населения. 7,8% голосов получил второй кандидат - бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон.

Йоханнессон - историк по образованию, в университете он изучал русский и немецкий языки. Впервые он возглавил страну в 2016 году, став самым молодым президентом в истории Исландии. На тот момент ему было 48 лет. До своего избрания преподавал историю в Исландском университете.