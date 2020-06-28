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Президент Исландии переизбран на второй срок

​Президент Исландии переизбран на второй срок

Гудни Йоханнессон

Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на выборах и переизбрался на второй срок.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания RÚV.

Отмечается, что политик набрал 92,2% голосов на выборах, где участвовали 66,9% населения. 7,8% голосов получил второй кандидат - бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон.

Йоханнессон - историк по образованию, в университете он изучал русский и немецкий языки. Впервые он возглавил страну в 2016 году, став самым молодым президентом в истории Исландии. На тот момент ему было 48 лет. До своего избрания преподавал историю в Исландском университете.

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