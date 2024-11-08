Президент Ирландии подписал указ о роспуске парламента

Президент Ирландии Майкл Хиггинс согласился с рекомендацией премьер-министра республики Саймона Харриса распустить парламент и назначить всеобщие выборы на 29 ноября.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс согласился с рекомендацией премьер-министра республики Саймона Харриса распустить парламент и назначить всеобщие выборы на 29 ноября.

Как передает Report , церемонию подписания соответствующего документа в президентском дворце показывал телеканал RTE.

Ранее Харрис на площади перед правительственными зданиями в Дублине сделал официальное заявление о намерении провести досрочные выборы в соответствии с правом, предоставленным ему конституцией страны.

После этого он отправился в резиденцию Хиггинса, чтобы заручиться формальным одобрением главы государства, которое он и получил