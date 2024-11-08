О нас

Президент Ирландии подписал указ о роспуске парламента

Президент Ирландии подписал указ о роспуске парламента Президент Ирландии Майкл Хиггинс согласился с рекомендацией премьер-министра республики Саймона Харриса распустить парламент и назначить всеобщие выборы на 29 ноября.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 19:02
Президент Ирландии подписал указ о роспуске парламента

Президент Ирландии Майкл Хиггинс согласился с рекомендацией премьер-министра республики Саймона Харриса распустить парламент и назначить всеобщие выборы на 29 ноября.

Как передает Report, церемонию подписания соответствующего документа в президентском дворце показывал телеканал RTE.

Ранее Харрис на площади перед правительственными зданиями в Дублине сделал официальное заявление о намерении провести досрочные выборы в соответствии с правом, предоставленным ему конституцией страны.

После этого он отправился в резиденцию Хиггинса, чтобы заручиться формальным одобрением главы государства, которое он и получил

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İrlandiya Prezidenti parlamenti buraxıb

Самое важное

Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi