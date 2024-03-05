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Президент Ирландии останется в больнице до 7 марта

Президент Ирландии останется в больнице до 7 марта Президент Ирландии Майкл Хиггинс, который был госпитализирован 29 февраля после жалоб на плохое самочувствие, останется в больнице до четверга.
Другие страны
5 марта 2024 г. 03:07
Президент Ирландии останется в больнице до 7 марта

Президент Ирландии Майкл Хиггинс, который был госпитализирован 29 февраля после жалоб на плохое самочувствие, останется в больнице до четверга.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTE.

Решение не выписывать 82-летнего главу государства было принято из-за легкой временной слабости, которую он испытывает. Телеканал приводит заявление канцелярии президента республики, в котором говорится о том, что "после консультаций со своей медицинской командой президент Хиггинс согласился с ее рекомендацией остаться в больнице еще на несколько дней, чтобы врачи контролировали его артериальное давление". Хиггинсу также рекомендовано по возвращении в резиденцию в Феникс-парке в центре ирландской столицы ограничить на несколько недель публичную активность, чтобы полностью восстановиться.

"Президент продолжает пребывать в отличном расположении духа и исполнять свои конституционные обязанности", - заметили в канцелярии.

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