Президент Ирана заявил о сохранении присутствия в Сирии до полного разгрома террористов

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Иран намерен сохранять свое присутствие в Сирии до тех пор, пока террористические группировки, орудующие в этой арабской стране, не будут полностью разгромлены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в интервью американскому телеканалу NBC, которое опубликовано в понедельник.

"Наше присутствие в Сирии обусловлено исключительно волей сирийского правительства", - отметил президент. "Когда террористы в Сирии будут побеждены, и терроризм прекратит там свое существование, а сирийское правительство более не будет в нас нуждаться, тогда наше сохраняющееся присутствие в Сирии будет лишено смысла и предназначения", - указал Роухани.

Как отмечает NBC, президент Ирана в ходе интервью также отметил, что, по его мнению, ситуация в Сирии меняется в позитивную сторону, в то время как подконтрольные сирийским властям войска одерживают верх над противостоящими им силами.