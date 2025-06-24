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Президент Ирана выразил эмиру Катара сожаление по поводу ударов на базу США

Президент Ирана выразил эмиру Катара сожаление по поводу ударов на базу США Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани, и выразил сожаление по поводу иранского удара по американской базе в Катаре.
Другие страны
24 июня 2025 г. 15:13
Президент Ирана выразил эмиру Катара сожаление по поводу ударов на базу США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани, и выразил сожаление по поводу иранского удара по американской базе в Аль-Удейд (Катар).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Пезешкиан заявил о том, что Иран стремится расширять свои взаимовыгодные дружеские и братские отношения с Катаром. Он выразил надежду на то, что при первой же возможности встретится с эмиром в Дохе с тем, чтобы обсудить пути улучшения отношений.

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Версия на английском языке Iranian president expresses regret to Qatar emir over US base strikes
Версия на азербайджанском языке Pezeşkian Qətər əmirinə ABŞ bazasına zərbələrdən təəssüfləndiyini bildirib

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