Президент Ирана выразил эмиру Катара сожаление по поводу ударов на базу США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани, и выразил сожаление по поводу иранского удара по американской базе в Катаре.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани, и выразил сожаление по поводу иранского удара по американской базе в Аль-Удейд (Катар).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Пезешкиан заявил о том, что Иран стремится расширять свои взаимовыгодные дружеские и братские отношения с Катаром. Он выразил надежду на то, что при первой же возможности встретится с эмиром в Дохе с тем, чтобы обсудить пути улучшения отношений.