Президент Ирана выдвинул кандидатов на пост глав ряда министерств

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуры Аббаса Арагчи и Азиза Насирзаде на должности министра иностранных дел и министра обороны соответственно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуры Аббаса Арагчи и Азиза Насирзаде на должности министра иностранных дел и министра обороны соответственно.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Пезешкиан также внес на рассмотрение законодателей кандидатуры бывшего замглавы Миннефти Мохсена Пакнежада на пост министра нефти Ирана, экс-главы Центробанка Абдольнасера Хеммати на должность министра экономики и Эсмаила Хатиба - министра разведки. Хатиб - единственный министр предыдущего правительства, кто сохраняет за собой министерский портфель.

А. Арагчи в настоящее время занимает должность секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям. Генерал-майор А. Насирзаде на данный момент является первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

Все кандидаты должны получить одобрение парламента.