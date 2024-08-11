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Президент Ирана выдвинул кандидатов на пост глав ряда министерств

Президент Ирана выдвинул кандидатов на пост глав ряда министерств Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуры Аббаса Арагчи и Азиза Насирзаде на должности министра иностранных дел и министра обороны соответственно.
Другие страны
11 августа 2024 г. 13:40
Президент Ирана выдвинул кандидатов на пост глав ряда министерств

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуры Аббаса Арагчи и Азиза Насирзаде на должности министра иностранных дел и министра обороны соответственно.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Пезешкиан также внес на рассмотрение законодателей кандидатуры бывшего замглавы Миннефти Мохсена Пакнежада на пост министра нефти Ирана, экс-главы Центробанка Абдольнасера Хеммати на должность министра экономики и Эсмаила Хатиба - министра разведки. Хатиб - единственный министр предыдущего правительства, кто сохраняет за собой министерский портфель.

А. Арагчи в настоящее время занимает должность секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям. Генерал-майор А. Насирзаде на данный момент является первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

Все кандидаты должны получить одобрение парламента.

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