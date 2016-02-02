Президент Ирана: Только 40% проблем в стране связаны с санкциями

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что только 40% проблем в стране вызваны введенными санкциями.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам главы ИРИ, 60% трудностей связаны с внутренними проблемами.

Ранее глава Ирана заявил о готовности соблюдать условия ядерного соглашения. По его словам, то же самое должны делать и другие участники.

В середине января с Ирана были сняты международные санкции после доклада МАГАТЭ о соблюдении мер по ядерной программе.